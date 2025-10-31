Nonostante le ottime prestazioni di Bisseck anche da centrale difensivo, l'Inter studia il grande colpo in difesa per dare più soluzioni a Cristian Chivu anche di fronte a una situazione che vede Acerbi, de Vrij e Darmian in scadenza di contratto e probabilmente avviati a lasciare i nerazzurri al termine della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, in Viale della Liberazione progettano un colpo già per gennaio. Il sogno di tutti è Marc Guehi, in scadenza con il Crystal Palace e sulle cui tracce ci sono Bayern e Liverpool. L'Inter non vuole partecipare ad aste, e per questo proverà ad anticipare tutti prendendolo a gennaio. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio: