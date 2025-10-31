fcinter1908 calciomercato mercato inter Difesa Inter, rivoluzione con colpo già a gennaio: “Occhio a questi 6 nomi. Un sogno su tutti”

calciomercato

Difesa Inter, rivoluzione con colpo già a gennaio: “Occhio a questi 6 nomi. Un sogno su tutti”

Nonostante le ottime prestazioni di Bisseck anche da centrale difensivo, l'Inter studia il grande colpo in difesa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Difesa Inter, rivoluzione con colpo già a gennaio: “Occhio a questi 6 nomi. Un sogno su tutti”- immagine 2

GUEHI

Nonostante le ottime prestazioni di Bisseck anche da centrale difensivo, l'Inter studia il grande colpo in difesa per dare più soluzioni a Cristian Chivu anche di fronte a una situazione che vede Acerbi, de Vrij e Darmian in scadenza di contratto e probabilmente avviati a lasciare i nerazzurri al termine della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, però, in Viale della Liberazione progettano un colpo già per gennaio. Il sogno di tutti è Marc Guehi, in scadenza con il Crystal Palace e sulle cui tracce ci sono Bayern e Liverpool. L'Inter non vuole partecipare ad aste, e per questo proverà ad anticipare tutti prendendolo a gennaio. Ecco tutti i nomi sul taccuino di Marotta e Ausilio:

Getty Images

ETA': 25 anni

SQUADRA: Crystal Palace

SCADENZA CONTRATTO: Giugno 2026

VALORE DI MERCATO: 50mln

(Fonte: Gazzetta dello Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA