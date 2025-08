UFFICIALE / Di Maggio dall’Inter al Padova: i dettagli dell’accordo

Reduce dal prestito in Serie C con il Perugia, Luca Di Maggio non farà parte della rosa dell'Under23 di Stefano Vecchi ma giocherà nel Padova appena promosso in Serie B. Quest'oggi è stato formalizzato il trasferimento del centrocampista classe 2005 che arriva dal settore giovanile dell'Inter. L'annuncio arriva dai canali ufficiale del club biancorosso.