Di Marzio: “Inter ha preannunciato all’Atalanta offerta da 45 mln”

Anche Gianluca Di Marzio ha aggiornato sulla trattativa tra l'Inter e Atalanta con l'incontro tra l'ad del club bergamasco, Luca Percassi e il presidente dell'Inter, Beppe Marotta. "In occasione dell'incontro odierno - spiega il giornalista su Instagram - il club milanese ha preannunciato che presenterà una nuova offerta scritta per Lookman dal valore di 40 mln + 5 di bonus".

"La giornata di oggi, indicata come momento chiave per sbloccare la trattativa tra i club, ha portato a un nuovo aggiornamento", si legge sul sito del giornalista. Dopo il no ad un'offerta di 40 mln in prestito con obbligo di riscatto, il club nerazzurro ha aumentato l'offerta aggiungendo 5 mln di bonus a quella fatta in precedenza. Al momento non è stato trovato l'accordo con il club bergamasco mentre Marotta ed Ausilio hanno trovato quello con il giocatore che vorrebbe giocare a Milano dalla prossima stagione.