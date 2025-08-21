FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché…

calciomercato

Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché…

Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché… - immagine 1
L’Inter ha deciso di affondare per Andy Diouf per rinforzare il centrocampo: ecco chi è e perché è stato scelto
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché…- immagine 2
Getty

L’Inter ha deciso di affondare per Andy Diouf per rinforzare il centrocampo, trova conferme l'anticipazione di Sportmediaset. Ecco i dettagli raccontati dall'edizione online di Gazzetta:

Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché…- immagine 3

"C’è un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter e risponde a tutte le caratteristiche richieste da Cristian Chivu: Andy Diouf, 22enne del Lens, talento francese già protagonista in Under 21 e argento olimpico, ma soprattutto obiettivo di mercato dichiarato del Napoli. Il sorpasso è stato effettuato negli ultimi due giorni e i nerazzurri sono pronti a investire 25 milioni per portarlo a Milano.

LEGGI ANCHE

Gazzetta – Inter, Diouf a un passo dall’Inter: pronti 25 mln! Ecco chi è, scelto perché…- immagine 4
Getty

Oggi il club tornerà a riunirsi per decidere per l’affondo finale, ma è emersa ormai chiara una preferenza precisa per Diouf. Lì in mezzo, dove l’Inter, ha deciso di investire, prima è tramontata la pista Koné per il dietrofront della Roma e poi è arrivato il no del Rennes a un altro talento della nuova generazione francese, il 21enne Djaoui Cissé. Diouf è stato scelto perché prototipo di centrocampista centrale moderno, box-to-box, capace di muoversi come mediano o come interno avanzato, oltreché per l’età e le possibilità di crescita in un reparto già completo", si legge.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA