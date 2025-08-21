Oggi il club tornerà a riunirsi per decidere per l’affondo finale, ma è emersa ormai chiara una preferenza precisa per Diouf. Lì in mezzo, dove l’Inter, ha deciso di investire, prima è tramontata la pista Koné per il dietrofront della Roma e poi è arrivato il no del Rennes a un altro talento della nuova generazione francese, il 21enne Djaoui Cissé. Diouf è stato scelto perché prototipo di centrocampista centrale moderno, box-to-box, capace di muoversi come mediano o come interno avanzato, oltreché per l’età e le possibilità di crescita in un reparto già completo", si legge.