Sportmediaset – Scelto rinforzo a centrocampo: Inter vuole soffiare Diouf al Napoli

L'Inter secondo Sportmediaset ha scelto su chi puntare come rinforzo per il centrocampo: servono circa 25 milioni di euro
Alessandro Cosattini Redattore 

L'Inter secondo Sportmediaset ha scelto su chi puntare come rinforzo per il centrocampo. Il club nerazzurro è al lavoro per soffiare il giocatore al Napoli: è sfida aperta tra le due società.

"Andy Diouf. È lui l'obiettivo dell'Inter per il centrocampo in questi ultimi giorni di di mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu un rinforzo per la mediana e hanno individuato nel 22enne del Lens il profilo perfetto.

Il classe 2003, seguito anche dal Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro dal club transalpino", si legge sul sito.

