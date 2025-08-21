L'Inter secondo Sportmediaset ha scelto su chi puntare come rinforzo per il centrocampo. Il club nerazzurro è al lavoro per soffiare il giocatore al Napoli: è sfida aperta tra le due società.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sportmediaset – Scelto rinforzo a centrocampo: Inter vuole soffiare Diouf al Napoli
calciomercato
Sportmediaset – Scelto rinforzo a centrocampo: Inter vuole soffiare Diouf al Napoli
L'Inter secondo Sportmediaset ha scelto su chi puntare come rinforzo per il centrocampo: servono circa 25 milioni di euro
"Andy Diouf. È lui l'obiettivo dell'Inter per il centrocampo in questi ultimi giorni di di mercato. I nerazzurri vogliono regalare a Chivu un rinforzo per la mediana e hanno individuato nel 22enne del Lens il profilo perfetto.
Il classe 2003, seguito anche dal Napoli, è valutato circa 25 milioni di euro dal club transalpino", si legge sul sito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA