Andrea Della Sala Redattore 12 agosto 2025 (modifica il 12 agosto 2025 | 12:32)

Il Psg ha scelto di non puntare più su Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2026. Il club campione d'Europa ha comprato Chevalier, Luis Enrique non ha convocato per la Supercoppa Europea il portiere italiano. Ora è rottura totale.

"Da Parigi, Donnarumma, messo ai margini anche in allenamento, osserva il tutto con un po’ di sorpresa e un certo distacco, non intendendo subire la situazione e sapendo che le alternative non mancheranno. Soprattutto in Premier League. Le piste più calde portano verso il Chelsea di Maresca e al Manchester United. E se la Juventus aspira a un prestito risolutivo, va in realtà trovato il giusto incastro con i dirigenti parigini, che chiederebbero invece tra i 40 e 50 milioni di euro", specifica La Gazzetta dello Sport.

"Donnarumma è rimasto a Parigi, in famiglia, da dove osserva con un po’ di sorpresa, ma anche il giusto spirito la strategia del club che nei prossimi giorni potrebbe persino mandarlo ad allenarsi con gli esuberi alla Kolo Muani, Soler, Asensio, Renato Sanches, Mukiele, Housni. Così è naturale che a dieci mesi dal Mondiale, il capitano dell’Italia voglia valutare con cura e calma la prossima destinazione. Gli indizi più insistenti lo indirizzano verso il Chelsea di Maresca, ma anche il Manchester United potrebbe inserirsi per accelerare il processo di ricostruzione. Va capita la gestione dei portieri al Manchester City dove Guardiola ha fatto rientrare Trafford per 31,2 milioni. E pure le mosse di Real Madrid e Bayern Monaco, ma per gennaio quando Donnarumma potrà scegliersi una squadra per giugno. Ciò che vuole evitare il Psg dopo il caso Mbappé. Da qui l’esclusione di ieri. Per Gigio non sarebbero ancora arrivate offerte scritte, ma la non convocazione dovrebbe stringere i tempi", aggiunge il quotidiano.