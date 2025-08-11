Rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma: dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, il club parigino ha ingaggiato Chevalier per la porta e ha deciso di escludere l'italiano dai convocati per la Supercoppa Europea di domani. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "Donnarumma andrà via al 101%.
calciomercato
Romano: “Tante domande, ecco cosa mi risulta su Donnarumma e le squadre italiane”
Può andar via l'anno prossimo a zero, ma la questione è diversa e qui c'è il cambiamento vero: perché io credo che andrà via subito e non tra un anno? Perché un conto è dire che non sei il primo portiere e te la giochi come fatto con Keylor Navas, un altro è essere fuori squadra e neanche convocato. In un anno così importante con il Mondiale, stare fuori squadra significa qualcosa di diverso.
Le possibilità che vada via subito sono concrete. Tante domande sulle squadre italiane, a me non risultano discorsi concreti e avanzati: lui guadagna 10 milioni più bonus netti, sarebbe necessaria una riduzione per il nostro campionato. Ma attenzione alla Premier League: dalle mie informazioni non risulta il Bayern ma mi risultano movimenti in Premier e credo che possano esserci novità a breve".
