Rottura totale tra il Paris Saint-Germain e Gigio Donnarumma : dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, il club parigino ha ingaggiato Chevalier per la porta e ha deciso di escludere l'italiano dai convocati per la Supercoppa Europea di domani. Ecco le ultime da Fabrizio Romano: "Donnarumma andrà via al 101%.

Può andar via l'anno prossimo a zero, ma la questione è diversa e qui c'è il cambiamento vero: perché io credo che andrà via subito e non tra un anno? Perché un conto è dire che non sei il primo portiere e te la giochi come fatto con Keylor Navas, un altro è essere fuori squadra e neanche convocato. In un anno così importante con il Mondiale, stare fuori squadra significa qualcosa di diverso.