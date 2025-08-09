Il portiere del Psg non sarà più il titolare nella prossima stagione dopo che i francesi hanno acquistato Chevalier

Andrea Della Sala Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 10:32)

Il Psg ha preso una strada: il portiere titolare della prossima stagione sarà Chevalier, acquistato in questo mercato. Donnarumma non sarà il titolare e ora riflette sul futuro.

"Con una svolta che era nell’aria da mesi, ma che resta comunque clamorosa, Lucas Chevalier è destinato a essere il nuovo portiere titolare del Paris Saint-Germain. E stavolta, a differenza delle iniziali coabitazioni del passato (Trapp-Areola, Areola-Buffon, Navas-Donnarumma) niente staffette: l’intenzione del club è evitare doppioni difficili da gestire, facilitando quindi la partenza di Donnarumma — che avrebbe preferito restare —, magari verso il Chelsea, o Manchester City o United. Resta anche l’ipotesi Inter, soprattutto se il campione italiano dovesse scegliere di passare a Parigi, anche da riserva, l’ultima stagione che gli spetta da contratto e trasferirsi l’anno prossimo", scrive il Corriere della Sera.

Allora, perché comprare un altro portiere (per una cifra che sfiora i 55 milioni con i bonus), spingendo Donnarumma verso l’uscita? Perché il coach Luis Enrique non è mai stato convinto fino in fondo di Donnarumma, nonostante lo consideri, ovviamente, uno dei giocatori più forti al mondo. Ma non è il portiere ideale per il suo gioco.

"Il ds Luis Campos avrebbe già rassicurato Chevalier: il titolare sarà lui, e la partita della svolta potrebbe già essere quella di mercoledì 13 agosto a Udine contro il Tottenham per la Supercoppa europea. Adesso Donnarumma può restare ancora per una stagione sperando magari in un avvio poco convincente di Chevalier, oppure partire subito. In ogni caso, lui e i tifosi sanno che più di così — portare la prima Champions a Parigi — non avrebbe potuto fare", scrive il quotidiano.