"Rivoluzioni nella rosa non ce ne saranno: a cambiare i connotati della squadra che solo quattro giorni fa si giocava la Champions nella sciagurata finale di Monaco basta e avanza l’addio di Inzaghi. Rivoluzioni no, ma rivalutazioni magari sì: che il successore di Simone sulla panchina dell’Inter si chiami Fabregas, Chivu o Vieira, a lui toccherà prendere in mano insieme ai dirigenti alcune pratiche aperte. Due nomi su tutti: Acerbi e Frattesi, non a caso simboli opposti della gestione Inzaghi. Il centralone era un intoccabile dell’ex tecnico, mentre il centrocampista sembrava pronto a salutare", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Al netto di quello che succederà nella rosa attuale, altro c’è da aspettarsi dal mercato in entrata. Perché l’Inter non si fermerà a Sucic e Luis Henrique. Serve un attaccante da affiancare alla ThuLa, e i dirigenti lavorano sul doppio binario Hojlund-Jonathan David, con Bonny sullo sfondo, e poi un centrale difensivo: Lucumi e Beukema sono in cima alla lista ma occhio a De Winter del Genoa. Se Fabregas dovesse traslocare da Como ad Appiano, poi, il nome di Nico Paz potrebbe diventare qualcosa di più di una semplice suggestione. Perché il fantasista argentino lanciato proprio da Cesc piace all’Inter da tempi non sospetti, e l’ingaggio del tecnico catalano diventerebbe una carta in più da giocare nell’affare. Che non sarebbe facile: il Real Madrid sta ragionando sulla possibilità di esercitare il diritto di recompra già adesso, per 9 milioni (nel contratto ci sono altre due finestre, nel 2026 e nel 2027, a salire di un milione). Se Nico tornasse a Madrid, l’Inter potrebbe bussare al Real, chiedere il prezzo del suo gioiellino e provare a imbastire una trattativa, magari un prestito con diritto di riscatto", aggiunge Gazzetta.