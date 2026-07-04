Ospite all’evento United for Meyer, il direttore sportivo del Como Carloalberto Ludi ha parlato anche di mercato

Alessandro Cosattini Redattore 4 luglio 2026 (modifica il 4 luglio 2026 | 21:12)

Ospite all’evento United for Meyer, il direttore sportivo del Como Carloalberto Ludi ha parlato anche di mercato. Queste le dichiarazioni, dall’inviato di fcinter1908.it Daniele Vitiello.

“Liberali? Sono sempre sulle ufficialità io, non è ufficiale. Siamo abbastanza avanti diciamo.

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Duello Chalobah con l’Inter dopo quello col Milan per Liberali? Noi non stiamo combattendo con nessuno, noi facciamo le nostre cose. Liberali è un talento italiano forte e vogliamo farlo firmare. Crediamo che sia ideale per lo stile di gioco di Fabregas e che con lui si possa sviluppare ancora di più.

Como così appetibile? Motivo di grandissimo orgoglio, non banale che uno come Fabregas voglia restare, è uno dei più forti al mondo. Lo stesso posso dire di Nico Paz, come che Liberali ci scelga, è una direzione in cui lavoriamo da anni ormai. Oggi ce lo restituiscono praticamente.

Pronti per la Champions? Non lo siamo, lo saremo, ci rimboccheremo le maniche per esserlo. Siamo anche oltre le più rosee aspettative, ci adeguiamo e saremo pronti, la Champions è un’opportunità e vogliamo godercela fino in fondo. In Serie A sarà ancora più sfidante dell’anno scorso, vogliamo farci trovare pronti.

Settimana importante per Chalobah e rilancio in vista? È molto forte, posso dire questo, non c’è trattativa, non c’è negoziazione, non posso dire di più. È sicuramente un giocatore interessante.

Palestra al Chelsea e non all’Inter? Penso che la Premier League dal punto di vista finanziario e progettuale sia avanti a tutti, ma l’Italia comunque nelle difficoltà trova soluzioni interessanti come vediamo. Attraverso il lavoro torneremo, come sempre”.