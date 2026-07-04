Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027

Intervenuto in collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027: "E' un dato di fatto che ogni volta che si arriva a un anno dalla scadenza, arrivano i giornalisti a dirgli "e quindi, il rinnovo?".