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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, rinnovo o addio per il ds Piero Ausilio? Biasin: “Nei prossimi mesi…”
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Inter, rinnovo o addio per il ds Piero Ausilio? Biasin: “Nei prossimi mesi…”
Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027
Intervenuto in collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027: "E' un dato di fatto che ogni volta che si arriva a un anno dalla scadenza, arrivano i giornalisti a dirgli "e quindi, il rinnovo?".
Etutte le volte risponde che non se lo può fare da solo e se e quando la proprietà vorrà prolungare il suo contratto, saprà dare la risposta.
Ma è una consuetudine: nei prossimi mesi o arriva un rinnovo o andrà a scadenza. In genere negli ultimi vent'anni è arrivato il rinnovo, vediamo cosa succede. Che lui risponda che non devono chiedere a lui è la cosa più normale del mondo, mica se lo fa da solo il contratto".
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