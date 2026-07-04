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Inter, rinnovo o addio per il ds Piero Ausilio? Biasin: “Nei prossimi mesi…”

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Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto in collegamento con QSVS, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro del ds dell'Inter Piero Ausilio, attualmente in scadenza nel 2027: "E' un dato di fatto che ogni volta che si arriva a un anno dalla scadenza, arrivano i giornalisti a dirgli "e quindi, il rinnovo?".

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Etutte le volte risponde che non se lo può fare da solo e se e quando la proprietà vorrà prolungare il suo contratto, saprà dare la risposta.

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Ma è una consuetudine: nei prossimi mesi o arriva un rinnovo o andrà a scadenza. In genere negli ultimi vent'anni è arrivato il rinnovo, vediamo cosa succede. Che lui risponda che non devono chiedere a lui è la cosa più normale del mondo, mica se lo fa da solo il contratto".

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