L'Inter trema per il futuro di Denzel Dumfries. La clausola presente nel suo contratto non lascia tranquilli i nerazzurri che in caso di cessione dovranno tornare sul mercato per ingaggiare un esterno di livello per la formazione di Chivu.

"Da domani, sette giorni spaccati. È un tempo lungo secondo il crono frenetico del calciomercato, piuttosto rischioso, ma potenzialmente rivoluzionario per questa Inter in (ri)costruzione. Fino a martedì della prossima settimana, 15 luglio, penzola infatti al collo di Denzel Dumfries un cartello con la clausola ben in vista: c’è scritto 25 milioni, il prezzo per portarlo lontano dall’Italia, stabilito quando l’olandese si è deciso a firmare un rinnovo faticoso. La cifra è ben conosciuta nelle segreterie europee, dalla Catalogna all’Inghilterra, e, se qualcuno decidesse di pagarla, i nerazzurri dovrebbe raddrizzare un po’ la propria strategia estiva", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’esterno destro ha fatto tribolare i manager nerazzurri: ha ondeggiato per mesi e flirtato un po’ qua e là, poi a novembre dell’anno scorso ha prolungato fino al 2028, con scatto deciso di stipendio fino a 4 milioni a stagione. Pur di dire sì, però, l’agenzia Wasserman, che ne curava gli interessi all’epoca, ha preteso questa clausola valida solo per l’estero, che adesso rischia di essere tagliente come una ghigliottina sulla testa dell’Inter. Nell’ultima stagione Dumfries è stato il migliore interista per distacco, ha cambiato status nel calcio europeo, e per questo in teoria varrebbe decisamente di più. Se non il doppio, quasi: lo sa meglio di chiunque altro Jorge Mendes, il superprocuratore a cui Denzel si sarebbe curiosamente avvicinato negli ultimi tempi".