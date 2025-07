Il club nerazzurro non conta di cedere l'olandese che però ha una clausola inserita nel contratto per non perderlo a zero al momento del rinnovo

Tra i nomi che l'Inter considera in uscita non c'è Dumfries. Ma la clausola di 25 mln sul suo contatto, valida fino al 15 luglio per i club esteri, ma da versare in una sola soluzione, crea qualche ansia in casa nerazzurra. Si tratta di una "cifra bassa per uno dei migliori esterni destri dell’ultima stagione che l’Inter infatti valuta non meno di 40 milioni", si legge su TuttoSport che parla appunto dell'olandese sottolineando non solo che i nerazzurri non hanno intenzione di cederlo, ma sicuramente non a quella cifra. Ma la clausola è reale.