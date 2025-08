"Denzel Dumfries resta all'Inter, a meno di colpi di scena clamorosi da qui a fine agosto. Ieri a mezzanotte è scaduta la clausola da 25 milioni presente nel contratto dell'esterno olandese, tra i protagonisti principali dell'ultima stagione con 11 gol e 6 assist realizzati in tutte le competizioni. Il Barcellona ci aveva fatto un pensierino più che concreto, ma alla fine ha scelto di non affondare il colpo. Dumfries, legato all'Inter fino al 2028, resterà in nerazzurro e sarà uno dei perni centrali di Chivu per la prossima stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.