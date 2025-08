Stampa Uk – Dumfries non è più a prezzo scontato. Le voci sullo United…

Da Manchester scrivono del giocatore per il quale nessun club europeo ha pagato la clausola rescissoria da 25 mln sul suo contratto

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 agosto 2025 (modifica il 1 agosto 2025 | 15:02)

In Inghilterra parlano di Denzel Dumfries e delle offerte che non sono arrivate nonostante il giocatore avesse sul contratto una clausola da 25 mln, pagabile in un'unica trance, che è scaduta il 31 luglio a mezzanotte. In particolare il Manchester Evening si sofferma sulle indiscrezioni che avevano parlato dello United interessato all'olandese.

"La clausola rescissoria di 21,5 milioni di sterline sul contratto di Denzel Dumfries è scaduta, il che significa che i principali club europei non hanno più la possibilità di ingaggiare il nazionale olandese a un prezzo scontato. Ogni estate, durante i due anni e mezzo trascorsi da Erik ten Hag alla guida del Manchester United, il club veniva avvicinato all'idea di acquistare il terzino dell'Inter. Alla fine, la scorsa estate, lo United ha ingaggiato Noussair Mazraoui per la modica cifra di 12,8 milioni di sterline, per fare concorrenza a Diogo Dalot nel ruolo di terzino destro, e l'interesse per Dumfries si è raffreddato", si legge nell'articolo del giornale inglese.

"Le indiscrezioni su un interesse per il giocatore arrivate questa estate sono sembrate forzate anche se Dumfries sarebbe la scelta perfetta come terzino destro nel modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Lo United ha dato priorità agli acquisti degli attaccanti Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, mentre un attaccante centrale è ora la priorità. Il Manchester Evening News ha riferito all'inizio di questa settimana che lo United starebbe valutando l'acquisto dell'attaccante del RB Lipsia Benjamin Sesko e si pensa che il Lipsia voglia una cifra iniziale di circa 65 milioni di sterline per il nazionale sloveno", conclude il quotidiano.

