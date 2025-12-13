La situazione legata a Dumfries acquisisce sempre di più i contorni del mistero. Fuori dal 9 novembre, l'olandese è ancora alle prese con i dolori alla caviglia e, per questo motivo, potrebbe anche saltare la Supercoppa.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Dumfries, occhio alla peggiore delle ipotesi. “Palestra? No, l’Inter vorrebbe prendere…”
calciomercato
Dumfries, occhio alla peggiore delle ipotesi. “Palestra? No, l’Inter vorrebbe prendere…”
La situazione legata a Dumfries acquisisce sempre di più i contorni del mistero: a gennaio l'Inter può intervenire sul mercato
"La speranza dell’Inter è che lo stop di Dumfries non si prolunghi oltre i due mesi complessivi. Nella peggiore delle ipotesi Marotta e Ausilio sono pronti a intervenire sul mercato con una soluzione-tampone", ammette La Gazzetta dello Sport che però poi specifica che non sarà previsto un investimento importante:
"Non aspettiamoci un investimento eccitante, tipo il graditissimo Marco Palestra che sta infiammando Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta; semmai un calciatore dai costi contenuti che possa partecipare alle rotazioni con Luis Henrique, ancora incostante nel rendimento, e il decano Darmian, vicino al ritorno in gruppo dopo il suo, di infortunio. Niente di più"
© RIPRODUZIONE RISERVATA