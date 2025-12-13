Martinez sta meglio, da gennaio in campo con regolarità. Futuro? In estate l’Inter…

"Josep Martinez sta molto meglio", racconta La Gazzetta dello Sport sul portiere ex Genoa che, da gennaio, potrebbe tornare in campo

Matteo Pifferi Redattore 13 dicembre 2025 (modifica il 13 dicembre 2025 | 12:16)

"Josep Martinez sta molto meglio. Si sta allenando con regolarità con l’Inter, ha giocato la partita di Coppa Italia contro il Venezia e piano piano sta prendendo confidenza con la normalità, perduta in quella tragica mattinata del 28 ottobre". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al portiere ex Genoa.

Il calciatore resta indagato ma, stando alle ultime ricostruzioni, potrebbe non essere condannato per omicidio stradale perché non aveva alcuna possibilità di evitare l'impatto con l'uomo di 81 anni che ha investito e che è morto.

"Nonostante ciò, Martinez ha avuto bisogno di tempo per ritrovarsi e per mettersi a disposizione di Chivu, che gli aveva concesso diverse partite da titolare durante l’autunno. Adesso il peggio sembra alle spalle. L’Inter spera di vederlo altre volte nel corso della stagione - succederà a gennaio di sicuro - prima di decidere se venderlo o meno in estate"