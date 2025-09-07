Quando era ancora attiva la clausola rescissoria da 25 milioni di euro di Denzel Dumfries, l’Inter si è guardata attorno per la fascia destra. L’olandese non è mai stato davvero vicino all’addio, ma i dirigenti si erano comunque messi in modo preventivo.
Il nome più caldo in Serie A era quello di Dodo per i nerazzurri. Classe 1998, il brasiliano era sulla lista dell’Inter per la fascia destra. Poi alla fine è scaduta la clausola di Dumfries, che è rimasto a Milano.
