Jonathan David in estate è approdato alla Juventus a parametro zero. Nei mesi precedenti al blitz bianconero, l’Inter si era davvero mossa per l’attaccante, in scadenza con il Lille. Ma perché i nerazzurri non hanno affondato?
Jonathan David in estate è approdato alla Juventus a parametro zero: ecco perché l'Inter non ha affondato per l'attaccante
"Per Jonathan David, l’Inter è scappata quando hanno chiesto 10 milioni alla firma e 7 milioni di ingaggio più commissioni. Anche il Napoli lo ha scartato", ha svelato Alfredo Pedullà di Sportitalia durante la finestra di mercato.
