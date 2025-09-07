FC Inter 1908
David, l’Inter c’era davvero prima del blitz Juve: nerazzurri ‘scappati’ perché…

Jonathan David in estate è approdato alla Juventus a parametro zero: ecco perché l'Inter non ha affondato per l'attaccante
Alessandro Cosattini Redattore 

Jonathan David in estate è approdato alla Juventus a parametro zero. Nei mesi precedenti al blitz bianconero, l’Inter si era davvero mossa per l’attaccante, in scadenza con il Lille. Ma perché i nerazzurri non hanno affondato?

"Per Jonathan David, l’Inter è scappata quando hanno chiesto 10 milioni alla firma e 7 milioni di ingaggio più commissioni. Anche il Napoli lo ha scartato", ha svelato Alfredo Pedullà di Sportitalia durante la finestra di mercato.

