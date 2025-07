"Il famoso “Decreto Crescita”, che ha ammorbidito lo sbarco di Ederson in Italia e il passaggio all’Atalanta, aiuterebbe anche l’Inter in questa complessa partita di mercato, nonostante la legge in questione, che tanto ha aiutato il nostro pallone, non esista più da un bel po’. Nel dettaglio, i 4 milioni di euro netti a stagione, che l’Inter potrebbe un domani versare sul conto del brasiliano, al lordo, costerebbero circa 5,2. A dirla tutta, nel caso Ederson, più che lo stipendio per il nazionale di Ancelotti, è il maxi—prezzo fatto da Bergamo il grande ostacolo: il cartellino è decisamente pregiato, mentre è difficile, ma tutt’altro che impossibile, la trattativa con la scorbutica Dea. Allo stesso tempo, però, associare quelle due parole, “Decreto Crescita”, a un potenziale nuovo acquisto aiuta in ogni tempo, anche in questo nuovamente “espansivo” per l’Inter", sottolinea La Gazzetta dello Sport.