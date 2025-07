In un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione in casa Inter

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà , esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione in casa Inter : "Il mercato dell'Inter oggi è un po' impiccato da una bomba ad orologeria esplosa dopo le dichiarazioni di Lautaro giustissime: con Thuram dovrebbe essere tutto a posto, c'è Calhanoglu e il problema di Dumfries e dei 25 milioni, ma il Barcellona fin qui non si è mai materializzato.

Se noi parliamo di Ederson e di Rios, deve esserci un'uscita: se non c'è, non puoi fare quello che vuoi fare. Ora è un apro la finestra e mi metto a guardare e aspetto: per esempio se partissero Stankovic per 10 milioni ed Esposito per 7, avresti fatto un tesoretto da 20.