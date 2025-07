Il Galatasaray è in Italia per Victor Osimhen, ma anche per Hakan Calhanoglu: questi gli aggiornamenti di Alfredo Pedullà

Alessandro Cosattini Redattore 8 luglio 2025 (modifica il 8 luglio 2025 | 23:53)

Il Galatasaray è in Italia per Victor Osimhen, ma anche per Hakan Calhanoglu. Non ha dubbi Alfredo Pedullà, che a Sportitalia ha parlato così della situazione:

“Calhanoglu, l’Inter si accontenterà di 25/28 milioni più dei bonus. Il numero uno della lista è Ederson, per distacco. Non vuole andare all’Al Hilal il brasiliano, servono 60 milioni per l’Atalanta.

Ne servono dunque 30 circa per Calhanoglu, 10 per Stankovic e andiamo a 40 e poi c'è la situazione di Asllani, qualcosa poi quindi può aiutare. Rios piace più alla Roma. Ma il passaggio del vice presidente del Galatasaray in Italia è importante, mi aspetto si presentino anche dall’Inter per Calhanoglu”.