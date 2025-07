Il Galatasaray ha alzato ulteriormente l’offerta per acquistare Victor Osimhen: aggiornamenti importanti sull'attaccante da Fabrizio Romano

Come riportato dal giornalista, l’ultima proposta ufficiale è di 75 milioni di euro garantiti. Formalmente il club turco non pagherebbe la clausola perché il pagamento dei 75 milioni è spalmato in 5 rate. Si attende la risposta del Napoli, la decisione finale sarà del presidente Aurelio De Laurentiis.