Nelle scorse settimane è emerso il nome di Gianluigi Donnarumma per il futuro della porta dell'Inter. E, nonostante le smentite di rito dei vari protagonisti interessati, qualcosa di vero c'è: la conferma arriva oggi anche da L'Equipe, principale quotidiano sportivo francese. Il giornale spiega come il ruolo del numero 1 del Psg non è mai stato un tema tranquillo e non lo è nemmeno oggi: i francesi sembrerebbero infatti intenzionati a sostituire Donnarumma con Lucas Chevalier già nella prossima stagione.

I contatti per il rinnovo di Donnarumma, infatti, il cui contratto scade nel 2026, sembrano essersi interrotti: è tutto fermo da diversi mesi. E chi circonda l'ex portiere del Milan conferma di non essere a conoscenza di una ripresa o di un aggiornamento in merito. E in attesa degli sviluppi sulla situazione del portiere a Parigi, l'Inter resta all'erta. L'allenatore dei portieri del club lombardo, Gianluca Spinelli, ex giocatore del PSG (2018-2023), vorrebbe ingaggiare Donnarumma, con il quale è molto amico. Ma il passato ex rossonero del portiere potrebbe costituire un serio ostacolo.