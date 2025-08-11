Maghnes Akliouche ci ha messo solo due minuti per iscriversi al tabellino di Monaco-Inter di venerdì sera e mettere in mostra il grande talento che è: "avrà pensato che potesse essere la serata giusta per fare colpo?", si domanda L'Equipe in merito al classe 2002.
Equipe lancia la bomba: “Inter ufficialmente su Akliouche. Il Monaco spara altissimo”
Secondo il quotidiano francese, infatti, dopo la partita del Louis II, l'Inter avrebbe annunciato l'intenzione di acquistare il 23enne del Monaco: non l'unica ad aver manifestato interesse perché c'è anche un'altra grande squadra europea ha fatto una mossa concreta.
Sebbene il Monaco abbia concesso ad Akliouche di andare via a fronte di un'offerta di circa 70 milioni di euro, la cifra richiesta ha finora smorzato l'interesse attorno franco-algerino. Il giocatore stesso sembrava rassegnato a dover trascorrere un altro anno al Monaco: sotto contratto fino al 2028, aveva espresso privatamente un certo scetticismo sulle sue possibilità di lasciare il club alle condizioni stabilite dal Monaco alla ripresa degli allenamenti.
"Andarsene o meno, entrambe le opzioni sarebbero una buona scelta per lui", aveva dichiarato a fine maggio il CEO dell'AS Monaco Thiago Scuro in merito al suo futuro. La tendenza sembra essere verso una partenza, visto che il nome di Akliouche era già stato accostato a PSG, Manchester City e Liverpool qualche settimana fa. Ma il giocatore stesso non si è lasciato sfuggire nulla: "Abbiamo lavorato duramente per essere pronti per Le Havre con lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, quindi il nostro obiettivo ora è iniziare bene sabato prossimo", ha detto dopo la sconfitta contro i nerazzurri. E adesso?
