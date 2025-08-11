Maghnes Akliouche ci ha messo solo due minuti per iscriversi al tabellino di Monaco-Inter di venerdì sera e mettere in mostra il grande talento che è: "avrà pensato che potesse essere la serata giusta per fare colpo?", si domanda L'Equipe in merito al classe 2002.

"Andarsene o meno, entrambe le opzioni sarebbero una buona scelta per lui", aveva dichiarato a fine maggio il CEO dell'AS Monaco Thiago Scuro in merito al suo futuro. La tendenza sembra essere verso una partenza, visto che il nome di Akliouche era già stato accostato a PSG, Manchester City e Liverpool qualche settimana fa. Ma il giocatore stesso non si è lasciato sfuggire nulla: "Abbiamo lavorato duramente per essere pronti per Le Havre con lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, quindi il nostro obiettivo ora è iniziare bene sabato prossimo", ha detto dopo la sconfitta contro i nerazzurri. E adesso?