Equipe lancia la bomba: “Inter ufficialmente su Akliouche. Il Monaco spara altissimo”

Secondo il quotidiano francese, infatti, dopo la partita del Louis II, l'Inter avrebbe annunciato l'intenzione di acquistare il 23enne del Monaco
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Maghnes Akliouche ci ha messo solo due minuti per iscriversi al tabellino di Monaco-Inter di venerdì sera e mettere in mostra il grande talento che è: "avrà pensato che potesse essere la serata giusta per fare colpo?", si domanda L'Equipe in merito al classe 2002.

Secondo il quotidiano francese, infatti, dopo la partita del Louis II, l'Inter avrebbe annunciato l'intenzione di acquistare il 23enne del Monaco: non l'unica ad aver manifestato interesse perché c'è anche un'altra grande squadra europea ha fatto una mossa concreta.

Sebbene il Monaco abbia concesso ad Akliouche di andare via a fronte di un'offerta di circa 70 milioni di euro, la cifra richiesta ha finora smorzato l'interesse attorno franco-algerino. Il giocatore stesso sembrava rassegnato a dover trascorrere un altro anno al Monaco: sotto contratto fino al 2028, aveva espresso privatamente un certo scetticismo sulle sue possibilità di lasciare il club alle condizioni stabilite dal Monaco alla ripresa degli allenamenti.

"Andarsene o meno, entrambe le opzioni sarebbero una buona scelta per lui", aveva dichiarato a fine maggio il CEO dell'AS Monaco Thiago Scuro in merito al suo futuro. La tendenza sembra essere verso una partenza, visto che il nome di Akliouche era già stato accostato a PSG, Manchester City e Liverpool qualche settimana fa. Ma il giocatore stesso non si è lasciato sfuggire nulla: "Abbiamo lavorato duramente per essere pronti per Le Havre con lo staff che sta facendo un ottimo lavoro, quindi il nostro obiettivo ora è iniziare bene sabato prossimo", ha detto dopo la sconfitta contro i nerazzurri. E adesso?

