Ci sono sempre più club che iniziano a interessarsi ad Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, figlio d’arte, che l’Inter ha fatto crescere nel proprio settore giovanile e che a breve riscatterà dal Club Brugge.
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FCINTER1908 – Stankovic, irrompe il Newcastle con i soldi di…Tonali
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia, vera, del concreto gradimento del Brentford, pronto a presentarsi con 40 milioni sul piatto. Questa, però, è una pista che non scalda il calciatore. Anzi, l’intenzione di Stankovic è quella di giocarsi le proprie carte in nerazzurro ma il centrocampista potrebbe presto confrontarsi con altre proposte in arrivo al suo tavolo.
Sempre dalla Premier, secondo quanto appurato in esclusiva da FCINTER1908, anche il Newcastle sembra intenzionato a muovere i primi passi. Gli inglesi si preparano a cedere Tonali, l’ex Milan potrebbe andare al Manchester United alla cifra record di 100 milioni e il Newcastle, tra i vari profili, sonda quello di Stankovic, proprio come successore di Tonali.
L'Inter dovrà fare le sue valutazioni
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