FCINTER1908 – Stankovic, irrompe il Newcastle con i soldi di…Tonali

Ci sono sempre più club che iniziano a interessarsi ad Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, figlio d’arte

Ci sono sempre più club che iniziano a interessarsi ad Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, figlio d’arte, che l’Inter ha fatto crescere nel proprio settore giovanile e che a breve riscatterà dal Club Brugge.