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FCINTER1908 – Stankovic, irrompe il Newcastle con i soldi di…Tonali

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Ci sono sempre più club che iniziano a interessarsi ad Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, figlio d’arte
Pasquale Guarro

Ci sono sempre più club che iniziano a interessarsi ad Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005, figlio d’arte, che l’Inter ha fatto crescere nel proprio settore giovanile e che a breve riscatterà dal Club Brugge.

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia, vera, del concreto gradimento del Brentford, pronto a presentarsi con 40 milioni sul piatto. Questa, però, è una pista che non scalda il calciatore. Anzi, l’intenzione di Stankovic è quella di giocarsi le proprie carte in nerazzurro ma il centrocampista potrebbe presto confrontarsi con altre proposte in arrivo al suo tavolo.

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Sempre dalla Premier, secondo quanto appurato in esclusiva da FCINTER1908, anche il Newcastle sembra intenzionato a muovere i primi passi. Gli inglesi si preparano a cedere Tonali, l’ex Milan potrebbe andare al Manchester United alla cifra record di 100 milioni e il Newcastle, tra i vari profili, sonda quello di Stankovic, proprio come successore di Tonali.

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L'Inter dovrà fare le sue valutazioni

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