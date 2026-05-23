Quale sarà il futuro di Aleksandar Stankovic? Quello relativo alla situazione del giovane centrocampista è uno degli argomenti caldi in casa Inter

Marco Macca Redattore 23 maggio - 13:28

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Quale sarà il futuro di Aleksandar Stankovic? Quello relativo alla situazione del giovane centrocampista è uno degli argomenti caldi in casa Inter. Dopo un'ottima stagione con la maglia del Bruges, il club nerazzurro ha tutte le intenzioni di esercitare la recompra di 23 milioni di euro e di riportarlo a Milano.

Ma la sua permanenza alla corte di Chivu è tutt'altro che scontata. Proprio l'annata in Belgio, infatti, non è passata inosservata a tanti club in giro per l'Europa, soprattutto in Premier League. Nelle scorse ore, Matteo Moretto ha parlato di un interessamento del Brentford. Un interessamento confermato anche da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, che parla anche del Newcastle come club sulle sue tracce.

Secondo Sky, però, l'intenzione dello stesso Stankovic sarebbe quella di restare all'Inter e giocarsi le sue carte nel centrocampo nerazzurro del 2026-27. "Aleksandar Stanković piace a Brentford e Newcastle ma vuole rimanere in nerazzurro", ha scritto Di Marzio su X.