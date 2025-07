La Fiorentina ha trovato l'accordo con l'Inter per il giocatore in uscita, ma prima di chiudere serve un'uscita nella squadra di Pioli

"Fra le famose occasioni rimane quel Sebastiano Esposito che il club viola ha in mano da tempo (accordo intorno ai 6-7 milioni più bonus con l'Inter). Operazione in ghiaccio, con il Cagliari che si è inserito nei giorni scorsi provando a sfruttare i tempi lunghi di Pradè. Situazione per niente definita, anche ieri Marotta l'ha rimandata a più avanti. C'è da capire quanto Esposito possa aspettare la Fiorentina che per prenderloo dovrà liberargli posto in attacco", scrive La Nazione.