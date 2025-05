"Il dt del Bologna Giovanni Sartori era allo Zini per vedere Gara-uno della finale Cremonese-Spezia per la Serie A. Ha osservato ancora un profilo: Pio Esposito, identikit tenuto in considerazione da tempo ma per il quale deciderà l’Inter se portarlo subito a sé o lasciarlo altrove in prestito", sottolinea La Gazzetta dello Sport.