"Sebastiano Esposito prima al Cagliari, poi al Parma, poi ancora al Cagliari e ieri? Riassunto delle puntate precedenti. Il Cagliari offriva 7 milioni e stop, il Parma 4 ma con un bonus molto importante (50%) sulla rivendita del giocatore. L'Inter si è ingolosita, anche perché in questa stagione il club crociato sta effettivamente iniziando a raccogliere quanto seminato. E dunque il club nerazzurro ha pensato di realizzare di più, nel tempo, con la proposta del Parma. Poi c'è stato il rilancio Cagliari, pronto ad alzare la posta, inserendo una clausola simile sulla rivendita. Quindi che succede? Che il Parma non molla la presa, ci sta lavorando e soprattutto sta cercando di convincere Esposito. Perché alla fine, in queste cose, quello che importa è la volontà del giocatore. E probabilmente questo sarà il vero ago della bilancia che dirà dove vuole giocare Sebastiano Esposito", scrive la Gazzetta di Parma.