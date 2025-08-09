L'attaccante è in uscita dall'Inter ed è conteso da Parma e Cagliari. Una ha l'accordo con il club nerazzurro, l'altra il sì del giocatore

Andrea Della Sala Redattore 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 10:16)

Come scrive la Nuova Sardegna, "La speranza è sempre quella di vederlo lunedì ad Asseminello insieme alla squadra di rientro dalla Spagna. Il Parma, però, fa sul serio, avrebbe già un accordo e nonostante la volontà del diretto interessato, rischia di far saltare il trasferimento in Sardegna di Sebastiano Esposito. Il Cagliari in ogni caso non molla la presa con l'Inter, proprietaria del cartellino dell'attaccante di Castellammare di Stabia. Sul piatto resta un contratto di cinque anni con eventuale passaggio a titolo definitivo in rossoblu e una percentuale cospicua in favore del club nerazzurro in caso di futura rivendita. Ore decisive, dunque".