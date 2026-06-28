"Pio Esposito dopo gli impegni con l’Italia, con cui ha chiuso alla grande la stagione segnando altri due gol, ha staccato la spina per andare in vacanza e si è concesso anche una comparsata per salutare i giovanissimi della Voluntas Brescia al centro sportivo San Filippo, dove anche lui ha iniziato a tirare i primi calci a un pallone prima di sbarcare sui grandi palcoscenici".

"In ritiro sarà fin da subito agli ordini di Chivu e dovrà letteralmente sopportare il peso di tutto l’attacco sulle proprie spalle, visto che i compagni di reparto - Lautaro, Thuram e Bonny - sono di scena al Mondiale e rientreranno in maniera scaglionata solo dopo le rispettive vacanze. Pio Esposito nel suo primo anno da interista ha subito fatto innamorare il popolo nerazzurro e si rimetterà al lavoro con il solito obiettivo: continuare a crescere con un’altra stagione da protagonista".