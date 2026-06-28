Anan Khalaili è uno dei nomi sul taccuino di Piero Ausilio per la fascia destra. Non l'unico, come conferma Fabrizio Romano. Ma di sicuro è un profilo a cui la dirigenza interista sta pensando per sistemare la lacuna lasciata da Dumfries e non colmata da Marco Palestra, finito poi al Chelsea. Il noto esperto di mercato ha fatto il punto in collegamento con DAZN sulla situazione dell'israeliano:

"Il Napoli ha una base d'accordo con il giocatore, ci stava lavorando con forza già prima che cominciasse a farlo l'Inter, ma non ha ancora un accordo con l'Union St.Gilloise che parte da 25 milioni, mentre gli azzurri pensavano di mettere sul piatto 16-17 milioni. L'Inter ci sta pensand0. Per i nerazzurri è uno dei nomi, non l'unico: è il momento delle valutazioni, delle scelte tra allenatore e dirigenza. E' un nome che però sicuramente dobbiamo tenere in considerazione".