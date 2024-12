Cinque gol per tre fratelli. Sono gli Esposito che ieri si sono scatenati: doppietta nella vittoria dell'Empoli contro il Verona per Sebastiano, doppietta per Salvatore in Spezia-Cittadella, gara nella quale ha trovato la rete anche Francesco Pio. La loro famiglia è originaria di Castellammare di Stabia e si sono trasferiti al Nord nel 2010 quando Roberto Clerici, il talent che ha scoperto Pirlo - ha scoperto Seba e ha convinto il suo papà a trasferirsi. Tesserati tutti e tre nella Voluntas i tre fratelli sono poi sbarcati nel Brescia e infine nel vivaio dell'Inter. Sebastiano e Francesco Pio sono ancora giocatori di proprietà nerazzurra e giocano in prestito all'Empoli e allo Spezia mentre Salvatore è passato alla società ligure già a titolo definitivo.

Su Sebastiano, che Spalletti ha lanciato in prima squadra nel 2019 in EL. Di lui La Gazzetta dello Sport scrive: "Il ragazzo vorrebbe ritornare alla casa madre interista per giocarsi le sue chance ad alto livello, ma l’Inter non ha deciso che cosa fare, se tenerlo o ricavarne una cospicua plusvalenza". Il fratello Francesco Pio gioca in attacco come lui: "Ma è più massiccio e potente, più centravanti, come dimostra il gol di ieri al Cittadella, in mischia di testa. Salvatore ha colpito su rigore e su punizione". Una bella giornata per la loro famiglia che oggi dovrebbe ritrovarsi riunita a Brescia, come fanno di solito quando hanno tutti il giorno libero.