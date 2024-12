I tre Esposito avevano già fatto Tris lo scorso settembre, ma non nello stesso giorno: venerdì 20 Sebastiano, in un anticipo di Serie A, aveva segnato per l'Empoli contro il Cagliari, domenica 22 avevano fatto altrettanto in Serie B Francesco Pio (doppietta) e Salvatore (su rigore) nel successo per 4-2 dello Spezia sulla Carrarese. Tre fratelli 'terribili' quindi, che in passato hanno tutti militato nelle giovanili dell'Inter.