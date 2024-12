8 gol in 14 presenze stagionali in Serie B per Pio Esposito con la maglia dello Spezia: il piano dell'Inter per il prossimo mercato estivo

8 gol in 14 presenze stagionali in Serie B per Pio Esposito con la maglia dello Spezia. Super stagione per l’attaccante classe 2005, ceduto in prestito secco dall’Inter e dunque ancora di proprietà nerazzurra a tutti gli effetti.