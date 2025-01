Stagione della consacrazione a Empoli per Sebastiano Esposito. Contro il Venezia ha realizzato un altro gol, per il momentaneo 1-1. 7 reti in 15 partite di Serie A, vanno aggiunte anche le 2 in 2 partite di Coppa Italia, per un totale di 9 gol in 16 gare stagionali. In Serie A, Esposito ha raggiunto Vlahovic, Castellanos e Lucca a quota 7.