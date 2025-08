"Certe asperità di carattere, legate anche alla superbia del talento, ne hanno forse limitato lo sviluppo. E anche il suo utilizzo in azzurro. Con l’Under 21 debuttò addirittura nel settembre 2020, molto sotto età, ma in 5 anni ha messo insieme appena 13 presenze (con un gol, su rigore, all’Olanda in amichevole a marzo) e non è mai andato all’Europeo, pur essendosene giocati tre. Nel frattempo, nella Giovane Italia e ora anche nell’Inter, ha lasciato il posto al fratello minore Francesco Pio. Più centravanti “vero”, più grosso, forse più centrato. Ma quanto a talento puro, Seba è il più dotato della famiglia, che comprende anche il centrocampista Salvatore. Gli manca continuità, ma palla al piede, può tutto: dribbling, tiro, visione di gioco. Il Cagliari se lo ricorda bene, Esposito, che in Sardegna segnò un gran gol nella stagione scorsa. Con lui, Pisacane alza di botto il tasso tecnico della squadra. Non è ancora troppo tardi per vedere splendere quel ragazzino sbocciato nel Natale 2019", aggiunge il quotidiano.