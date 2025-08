"Siamo in una fase decisiva, dal 27 luglio in poi abbiamo svelato i contatti diretti tra i due club, ora bisogna chiudere per evitare inserimenti. Strada facendo hanno sondato Fiorentina e Parma, ma senza affondare. Operazione da 6-7 milioni, ovviamente Sebastiano Esposito allungherebbe il contratto in scadenza con l’Inter. Adesso no stop per chiudere, operazione con diritto di riscatto che deve diventare obbligo a condizioni agevoli, passaggio fondamentale per andare a dama. Il Cagliari vede il traguardo, ora deve tagliarlo".