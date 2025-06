"Non c'è fretta ma c'è la volontà di lavorarci. Sebastiano è un giocatore generoso, di prospettiva, ancora da capire a livelli alti, sarebbe una soluzione ideale per la squadra viola. E per il giocatore che salirebbe ad un livello superiore rispetto a Empoli dove era in prestito l'anno scorso. Se gli azzurri fossero rimasti in Serie A avrebbero provato a riscattarlo ma con la retrocessione è diventata un'operazione fuori budget", scrive il quotidiano sportivo.