Altro che possibile addio all'Inter: Pio Esposito è pronto a legarsi a lungo termine con il club nerazzurro

Marco Macca Redattore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 10:02)

Altro che possibile addio all'Inter: Pio Esposito è pronto a legarsi a lungo termine con il club nerazzurro, che da parte sua lo considera assolutamente incedibile. Tanto che, come scrive Tuttosport, i nerazzurri durante la sosta avvieranno i discorsi per il rinnovo di contratto del calciatore, per il quale è pronto un prolungamento e adeguamento del contratto. Si legge:

"Beppe Marotta e Piero Ausilio lo considerano incedibile e sono già al lavoro per blindare Esposito col rinnovo fino al 2031. Contatti in agenda già durante la sosta. Pronto anche un robusto adeguamento di stipendio per Pio, che vedrà lievitare i propri emolumenti dagli attuali 1,1 milioni più bonus intorno ai 4 milioni a stagione. Il giusto premio e riconoscimento per la crescita effettuata quest’anno e al tempo stesso anche la mossa necessaria per evitare possibili tentazioni inglesi di mercato. Per la serie: meglio prevenire che curare".

"Non solo i nerazzurri, ma anche la nostra Nazionale si aggrappa a Esposito per non fallire l’appuntamento con la qualificazione alla Coppa del Mondo. Pio sarà tra gli azzurri convocati dal commissario tecnico Rino Gattuso per affrontare i Playoff contro l’Irlanda del Nord (appuntamento giovedì prossimo a Bergamo) e poi - si spera - il 31 marzo contro una tra Galles e Bosnia. Servono talento e incoscienza. Doti che nei giovani spesso e volentieri abbondano. Ecco perché a Coverciano ci puntano forte".

(Fonte: Tuttosport)