Il Barcellona sembra convinto di voler andare fino in fondo per Alessandro Bastoni in vista della prossima estate di mercato. Come vi abbiamo riportato, infatti, il difensore dell'Inter è in cima ai pensieri blaugrana per la difesa, tanto che dalla Catalogna starebbero già provando a studiare una strategia per abbassare il prezzo fatto dai nerazzurri, sugli 80-90 milioni. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Barça potrebbe inserire alcune contropartite tecniche. A tal proposito, i primi nomi a emergere sono quelli di Christensen, Araujo e Ansu Fati:
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fcinter1908 calciomercato mercato inter Bastoni, pressing Barça: “Prezzo alto, contropartite per l’Inter. Emergono questi primi 3 nomi”
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Bastoni, pressing Barça: “Prezzo alto, contropartite per l’Inter. Emergono questi primi 3 nomi”
Il Barcellona sembra convinto di voler andare fino in fondo per Alessandro Bastoni in vista della prossima estate di mercato
"A queste cifre il Barcellona, che stima Bastoni e lo ha inserito nella sua shortlist di 3-4 nomi per rinforzare la difesa, non ha alcuna intenzione di arrivare, ma secondo quanto riportato dal portale catalano Sport, sta pensando di inserire nella trattativa con l'Inter almeno una contropartita tecnica che possa abbassare il costo dell'affare".
"A partire proprio da Christensen e Araujo che il club catalano sta spingendo verso l'uscita, o a giocatori che potrebbero impattare tanto nei conti del Financial Fair Play come ad esempio Ansu Fati se non dovesse essere riscattato dal Monaco".
(Fonte: calciomercato.com)
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