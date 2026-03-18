Il Barcellona sembra convinto di voler andare fino in fondo per Alessandro Bastoni in vista della prossima estate di mercato. Come vi abbiamo riportato, infatti, il difensore dell'Inter è in cima ai pensieri blaugrana per la difesa, tanto che dalla Catalogna starebbero già provando a studiare una strategia per abbassare il prezzo fatto dai nerazzurri, sugli 80-90 milioni. Secondo quanto riferisce calciomercato.com, il Barça potrebbe inserire alcune contropartite tecniche. A tal proposito, i primi nomi a emergere sono quelli di Christensen, Araujo e Ansu Fati: