Nuovo intoppo nella trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman , con i bergamaschi che hanno rifiutato l'ultima proposta dei milanesi. Capitolo non ancora chiuso, nei prossimi giorni sono attesi altri sviluppi. Chi osserva con particolare attenzione è anche Francesco Pio Esposito, tornato a Milano dopo il prestito allo Spezia e desideroso di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra.

Così scrive Il Mattino: "L'Inter, dopo aver accarezzato il sogno di portare il protagonista della finale di Europe League 2024 a Milano, adesso si ritrova a dover pianificare il proprio mercato da capo. Certo, un vantaggio è tutto dalla parte di Chivu e si chiama Francesco Pio Esposito. L'attaccante di origini napoletane, infatti, è tornato alla base dopo l'esperienza felice con lo Spezia in Serie B e si candida a tutti gli effetti a scalare le gerarchie nerazzurre per insidiare addirittura Lautaro e Thuram.

Nel caso in cui arrivasse una nuova punta, infatti, Esposito potrebbe anche pensare di andare per un altro anno in prestito con l'obiettivo di maggiore continuità, anche perchè Chivu si è portato Bonny in eredità dal Parma da tenere come attaccante di scorta ai due titolarissimi già campioni d'Italia con Inzaghi appena un anno fa".