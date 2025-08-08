Sebastiano Esposito è al centro di una vera e propria battaglia di mercato. Prima il Cagliari, poi il Parma, ora nuovamente il Cagliari che sembrerebbe averla spuntata, forte anche della volontà del giocatore.
calciomercato
Unione Sarda – Inter, Esposito vuole il Cagliari: “Tutto combacia: cospicua % sulla rivendita”
"Non c'è Parma che tenga: Sebastiano Esposito vuole il Cagliari e sarà quella rossoblù, salvo colpi di scena, la squadra in cui giocherà nella stagione che sta per cominciare. Ieri c'è stato un ulteriore contatto tra il ds Angelozzi e l'Inter, proprietaria del cartellino e orientata a cedere a titolo definitivo l'attaccante campano (tra un anno scade il contratto), lo scorso campionato in prestito all'Empoli dove ha segnato 8 gol in 33 gare", scrive l'Unione Sarda.
"L'affare potrebbe chiudersi entro la fine della settimana. Offerta e richiesta stanno pian piano combaciando grazie anche alla percentuale (abbastanza cospicua) in favore dei nerazzurri sull'eventuale rivendita da parte del Cagliari. Pronto un contratto di cinque anni. Esposito potrebbe aggregarsi al gruppo rossoblu lunedì ad Assemini quando la squadra sarà rientrata dalla Spagna", aggiunge il quotidiano.
© RIPRODUZIONE RISERVATA