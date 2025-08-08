Sebastiano Esposito è al centro di una vera e propria battaglia di mercato. Prima il Cagliari, poi il Parma, ora nuovamente il Cagliari che sembrerebbe averla spuntata, forte anche della volontà del giocatore.

"Non c'è Parma che tenga: Sebastiano Esposito vuole il Cagliari e sarà quella rossoblù, salvo colpi di scena, la squadra in cui giocherà nella stagione che sta per cominciare. Ieri c'è stato un ulteriore contatto tra il ds Angelozzi e l'Inter, proprietaria del cartellino e orientata a cedere a titolo definitivo l'attaccante campano (tra un anno scade il contratto), lo scorso campionato in prestito all'Empoli dove ha segnato 8 gol in 33 gare", scrive l'Unione Sarda.