Quella per Ademola Lookman è una vera e propria telenovela di mercato: il giocatore attualmente si trova fuori dall'Italia e sta disertando gli allenamenti della Dea, con l'Inter che attende per capire come muoversi. Secondo quanto riporta Sky, "oggi fare delle proiezioni è una scommessa, non possiamo sapere come finirà. Oggi novità non ce ne sono, lui è ancora fuori Italia e a quanto ci risulta non ha avuto contatti con l'Atalanta e non ce ne sono stati tra Atalanta e Inter.