Quella per Ademola Lookman è una vera e propria telenovela di mercato: il giocatore attualmente si trova fuori dall'Italia e sta disertando gli allenamenti della Dea, con l'Inter che attende per capire come muoversi. Secondo quanto riporta Sky, "oggi fare delle proiezioni è una scommessa, non possiamo sapere come finirà. Oggi novità non ce ne sono, lui è ancora fuori Italia e a quanto ci risulta non ha avuto contatti con l'Atalanta e non ce ne sono stati tra Atalanta e Inter.
calciomercato
Sky – Lookman, c’è rigidità e zero contatti. Contropartita? Su Pio Esposito…
La nostra sensazione è che quando ci sarà il primo contatto tra i club, una chiacchierata dovranno farsela per capire se il muro è così alto oppure se l'Inter riuscirà a scavalcarlo: finché non si parlano è difficile. Ma se dovessero parlarsi e dovesse esistere un prezzo, quello che ha chiesto l'Inter finora, un punto d'incontro può trovarsi.
Una tempistica non c'è, l'Inter deve per forza alzare l'offerta: può essere d'aiuto poter inserire dei calciatori, se dovesse essercene uno che piace all'Atalanta. Esposito è stata una provocazione, non credo che voglia lasciare l'Inter e che l'Inter voglia sacrificarlo. Se ci fosse un giocatore dell'Inter da poter inserire e utile per l'Atalanta per raggiungere la cifra, questa potrebbe essere un'ipotesi che può andare. Da quello che so io non ci sono stati contatti neanche tra intermiediari, c'è un po' di rigidità".
© RIPRODUZIONE RISERVATA