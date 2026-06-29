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fcinter1908 calciomercato mercato inter Di Marzio: “Esterno destro, ecco il primo nome Inter: servono 30 mln! La verità su Chalobah e Solet”

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Di Marzio: “Esterno destro, ecco il primo nome Inter: servono 30 mln! La verità su Chalobah e Solet”

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Dopo le parole di Piero Ausilio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato dell'Inter in entrata
Alessandro Cosattini Redattore 

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Dopo le parole di Piero Ausilio a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto così il punto sul mercato in entrata dell'Inter.

Di Marzio: “Esterno destro, ecco il primo nome Inter: servono 30 mln! La verità su Chalobah e Solet”- immagine 2

Khalaili penso sia la prima scelta, ma è la prima scelta anche del Napoli. Viene valutato forse addirittura 30 milioni, non 25. L’Inter credo voglia andare fino in fondo per lui.

Di Marzio: “Esterno destro, ecco il primo nome Inter: servono 30 mln! La verità su Chalobah e Solet”- immagine 3
Getty Images

Il discorso difensore: su Solet il club si è raffreddato, i motivi non li conosco, magari poi li spiegherà la società nerazzurra. Il nome di Chalobah è vero, ma c’è l’offerta ufficiale del Como da 25 milioni, vedremo se l’Inter supererà il Como”.

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