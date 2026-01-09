“La vera chiave della stagione nerazzurra passa anche dalla difesa. L’intuizione di schierare Akanji come centrale dei tre ha consentito all’Inter di alzare il baricentro, sostenere una pressione più aggressiva e limitare le imbucate avversarie. Una modifica che ha dato coerenza all’ambizioso progetto estivo e che ha avuto ricadute dirette anche sul calciomercato.