Un solo nome per la fascia destra dell’Inter dopo la decisione di Cancelo di tornare al Barcellona: ecco qual è
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty Images

Un solo nome per la fascia destra dell’Inter dopo la decisione di Cancelo di tornare al Barcellona. Questo il punto di Sportitalia sulla situazione.

Getty Images

“La vera chiave della stagione nerazzurra passa anche dalla difesa. L’intuizione di schierare Akanji come centrale dei tre ha consentito all’Inter di alzare il baricentro, sostenere una pressione più aggressiva e limitare le imbucate avversarie. Una modifica che ha dato coerenza all’ambizioso progetto estivo e che ha avuto ricadute dirette anche sul calciomercato.

Nonostante l’infortunio di Dumfries, la dirigenza non ha forzato la mano per un sostituto immediato. Persa l’occasione Cancelo, l’Inter si è presa il tempo di valutare soluzioni interne, rimandando eventuali investimenti. Le piste, come quella che porta a Dodô della Fiorentina, restano vive, ma senza accelerazioni dettate dall’urgenza. Un segnale di stabilità che raramente si vede in corsa per lo scudetto”, si legge.

