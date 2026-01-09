Tutto sul mercato dell'Inter in entrata e in uscita per gennaio e giugno: ecco le ultimissime del Corriere dello Sport

Alessandro Cosattini Redattore 9 gennaio 2026 (modifica il 9 gennaio 2026 | 10:32)

"Branimir Mlacic è obiettivo sempre più concreto per ringiovanire la difesa dell'Inter. I nerazzurri hanno stanziato un budget da circa 5 milioni di euro per strapparlo all'Hajduk Spalato, con cui sono in ottimi rapporti. In questi giorni le parti stanno lavorando per definire i dettagli del trasferimento, che potrebbe concretizzarsi subito, pur lasciando il classe 2007 in Croazia fino al termine della stagione.

Una situazione invece per ora lontana dalla definizione è quella che riguarda Davide Frattesi. Il Galatasaray aveva accennato alla possibilità di prenderlo dall’Inter in prestito con obbligo di riscatto, ma i discorsi si sono arenati al momento di stabilire le condizioni attraverso le quali rendere automatico il trasferimento. Frattesi, che aveva dato un’apertura di massima alla destinazione, attende ora segnali a sua volta.

Anche Asllani è in attesa di sviluppi sul suo futuro. L’albanese è finito quasi di colpo ai margini al Torino ed è in uscita. La situazione coinvolge anche l’Inter, proprietaria del cartellino del ragazzo, finito in granata in estate in prestito con diritto. Su di lui ha preso informazioni di recente il Girona. Chissà che, contrariamente a quanto accaduto la scorsa estate, possa finalmente aprire a un trasferimento all’estero.

Intanto ufficiale il prestito secco di un anno di Valentin Carboni al Racing Avellaneda di Milito: il classe 2005 cercherà in patria il riscatto dopo la deludente avventura al Genoa", si legge.