La rivincita di Andy Diouf. Da ‘acquisto sbagliato’ a possibile erede di Dumfries, ma soprattutto da centrocampista box to box, a esterno di fascia destra. Da quando lo allena Cristian Chivu, la vita del francese è cambiata.

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La stagione di Diouf è iniziata con risposte ben oltre le aspettative, consentendo all’Inter di potersi concentrare sul difensore centrale e non sul laterale in tema di mercato.

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La prestazione di Karlsruhe ha dimostrato le qualità del francese, con lo stesso che si sta convincendo a scalare posizioni, come sottolinea Tuttosport.

“D’altronde è vero che momentaneamente siamo ancora al calcio estivo, che gli avversari disputano la seconda serie tedesca e che in palio non c'erano punti, né trofei, ma già l’aver dimostrato di poter essere capaci di azioni e giocate di un certo tipo, conferma sostanzialmente che Diouf sia un calciatore di qualità, un giovane su cui impostare un certo tipo di lavoro, con una potenziale carriera di rilievo”.

Diouf ha caratteristiche che mancano all’Inter, come ha sottolineato in passato Chivu.

“Salta l’uomo, crea la superiorità numerica, in più ha fisicità, corsa e tecnica, ed è un mancino che può tranquillamente agire sulla destra”.

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Qualità confermate dalle due reti che hanno deciso in pieno recupero l’amichevole contro il Karlshuher:

“La rete dell’1-1 contro il Karlsruhe è stata una sassata da azione d’angolo, il che però certifica che il ragazzo abbia un gran sinistro, ma non dice nulla sul ruolo e sul suo stile in campo, mentre il gol partita del 2-1, una parabola potente e dolce che non ha lasciato scampo al portiere avversario, è la diretta conseguenza di un esterno destro che, a piede invertito, si è accentrato e ha lasciato partire un tiro di sinistro assolutamente imparabile”.

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Qualità che hanno portato Chivu a spostarlo dalla zona centrale alla fascia:

“Nella zona centrale non difende ancora in modo appropriato e soprattutto non potrebbe mai trovare davvero spazio nella mediana interista, mentre sulla fascia destra paradossalmente ha anche più libertà di manovra, anche se chiaramente deve ancora inserirsi al meglio negli automatismi interisti, migliorare quando i rivali lo puntano e passano alla fase offensiva, oltre infine a diventare un ingranaggio determinante nel 3-5-2”.