"Cresciuto nelle giovanili dell’Inter col suo amico fraterno Cesare Casadei (ora al Torino e in azzurro), Giovanni Fabbian dopo un anno (e 8 gol) in Serie B con la Reggina è esploso nella scorsa stagione a Bologna. Sotto la reggenza-Italiano, 3 gol, importanti ai fini del risultato. Fabbian venne acquistato nell’estate del 2023 dal Bologna (era già tutto fatto con l’Udinese nell’affare-Samardzic, che poi saltò) per 4 milioni di euro in maniera totale", scrive La Gazzetta dello Sport.